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Эрдоган обещал не оставить без ответа новые атаки на турецкую армию в Идлибе

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Эрдоган обещал не оставить без ответа новые атаки на турецкую армию в Идлибе

Анкара, 14 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара даст ответ в случае новых атак на позиции турецкой армии в сирийском Идлибе. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы стоим на том, чтобы сохранять перемирие. У нас были раненые и погибшие, и та сторона за это уже заплатила», — отметил он.

Эрдоган также добавил, что без участия России и Турции невозможно было бы избежать масштабных боевых действий в этой провинции и потока беженцев.

Напомним, что накануне боевики обстреляли наблюдательный пункт турецкой армии в Идлибе, нарушив режим прекращения огня. В итоге трое турецких военных получили легкие ранения. Анкара обратилась к России за помощью, и ВКС РФ нанесли четыре авиаудара по указанным Турцией координатам, где находились позиции террористов. Итогом боевого вылета стало уничтожения вражеской артиллерии, из которой был обстрелян турецкий пост, и живой силы противника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ранее договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе. 

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.

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Автор: Антон Соколов
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