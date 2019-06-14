Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«Транснефть» назвала дату восстановления работы «Дружбы»

56
0 Оставить комментарий

«Транснефть» назвала дату восстановления работы «Дружбы»

Москва, 14 июня. «Транснефть» рассчитывает на то, что работа трубопровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля. Дату назвал вице-президент компании Сергей Андронов.

«Мы рассчитываем, что с 1 июля заработает «Дружба» в полном объеме. Мы видим заявки от компаний (на «Дружбу». — Прим. ФАН) увеличенные. Мы видим и заявки компаний, и подтверждения от заводов», — сказал он.

В середине апреля на южной ветке нефтепровода «Дружба» возникла проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья. 

После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор должны провести расследование данного инцидента.

Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

Как пишет Infox.ru, в начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье. На днях чистая российская нефть, соответствующая всем стандартам, также начала поступать по трубопроводу «Дружба» в Польшу транзитом через Белоруссию. Предполагается, что очищенная российская нефть поступит на немецкие НПЗ по трубопроводу в течение нескольких дней.

Россия также согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти.

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров