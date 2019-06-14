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Деятельность Путина одобряет большинство россиян

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Деятельность Путина одобряет большинство россиянМосква, 14 июня. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 64,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса ВЦИОМ, одобрение деятельности главы государства по среднему значению составило 64,2%, уровень одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева составил 38,3%. Деятельность правительства одобряют 41,1% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, 71,7% респондентов заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину. 37,8% опрошенных доверяют главе правительства Дмитрию Медведеву, 34,1% главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, 33,7% лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Опрос ВЦИОМ проводился с 3 по 9 июня. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.

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Автор: Артем Никулин
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