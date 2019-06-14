Суд Севастополя оштрафовал капитана украинского судна за браконьерство

Севастополь, 14 июня. Суд Севастополя в пятницу оштрафовал капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей за незаконный рыбный промысел в российских водах.

Отметим, что этот приговор сразу же был отменен, поскольку украинский моряк долгое время провел в российском СИЗО. В то же время суд взыскал с Новицкого 439 тыс. рублей в рамках гражданского иска, сообщает ТАСС.

Напомним, что 4 мая 2018 года в Крыму было задержано украинское судно, которое занималось рыбным промыслом в исключительной экономической зоне России. Корабль был арестован, а против капитана возбудили дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Новицкий провел под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года. До оглашения приговора он жил на съемной квартире в Крыму под подпиской о невыезде.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.