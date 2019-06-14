Театры в России начнут возвращать полную стоимость билетов заболевшим зрителям

Москва, 14 июня. Пропустившие спектакль или выставку в музее по уважительной причине россияне смогут вернуть полную стоимость билета. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Зрители, которые пропустили спектакль из-за болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета, если будут предоставлены соответствующие документы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ямпольской, поправки ко второму законопроекту предполагают введение определенной нормы, в случае которой человек сможет вернуть полную стоимость билетов. Такая возможность предоставляется тем, кто не смог посетить спектакль или выставку в связи со своей болезнью или смертью члена его семьи или близкого родственника

«Посетителю возмещается полная стоимость билета в соответствии с правилами и условиями, установленными правительством Российской Федерации», — объяснила Ямпольская.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 19 июня. В случае принятия соответствующих поправок закон вступит в силу 1 сентября 2019 года.