Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 14 июня.

Владелец столичного ресторана «Терраса» рассказывал о пристрастиях Немцова к алкоголю и легкодоступным женщинам. Проститутки и пьяные дебоши: номинантов на премию Немцова подбирают по его образу и подобию.

Помощник телеведущей Первого канала Елены Малышевой заявил, что не увидел ничего оскорбительного в ее словах о «детях-кретинах». Помощник Малышевой объяснил, почему она назвала больных детей «кретинами».

Пьяный украинский военный расстрелял своих сослуживцев после ссоры Пьяный украинский военный расстрелял сослуживцев в Донбассе.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Вашингтон может спровоцировать Тегеран на агрессию. США развязывают в Иране войну по югославскому сценарию.

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в Ростовской области. Выдача паспортов РФ жителям Донбасса началась в Ростовской области.

Введенная Киевом водная блокада Крыма оборачивается экологической катастрофой для Херсонской области Украины. Экс-депутат Рады показал страшные последствия блокады Крыма для украинцев.

В поселке Романовка Ленинградской области произошла трагедия — жену известного вратаря Максима Соколова нашли убитой в загородном доме. Психолог объяснила, почему сын Максима Соколова мог зарезать мать. ФАН-ТВ.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, при каком условии будут выплачиваться пенсии жителям Донбасса. В Киеве назвали условие для выплаты украинской пенсии жителям Донбасса.

Бари Алибасов после отравления «Кротом» находится в тяжелом состоянии, после прохождения лечения музыкант останется инвалидом. Друг Алибасова рассказал, на что будет жить пострадавший продюсер.

Водная блокада Крыма со стороны киевских властей превращает саму Украину в выжженную землю, считает Алексей Журавко. Экс-депутат Рады объяснил, как блокада Крыма превратила Украину в выжженную землю.