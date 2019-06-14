Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции против Крыма комедией абсурда

Симферополь, 14 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал комедией абсурда намерение Евросоюза продлить крымские санкции. Он заявил, что оценивать ограничительные меры с точки зрения нанесения вреда региону не стоит.

«Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда», — цитирует РИА Новости главу Крыма.

Аксенов добавил, что ситуация на полуострове стабилизировалась. Глава Крыма отметил, что оценивает санкции как «упущенные возможности, но не какой-то конкретный вред».

«Пусть принимают (решение о продлении санкций), мы не отвлекаемся», — добавил он.

Ранее стало известно, что подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал на своем уровне решение о продлении ограничительных мер против Крыма. Теперь решение должен принять Совет ЕС, ближайшее заседание которого на уровне глав МИД намечено на 17 июня.

Напомним, санкции против Крыма были впервые введены пять лет назад. Некоторые европейские страны до сих пор не могут признать, что Крым — это Россия. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что санкции против Крыма по сути являются наказанием крымчан за их решение вернуться в состав России.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Российский лидер подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.