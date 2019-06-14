Россия призвала стороны к сдержанности в связи с инцидентом в Оманском заливе

Москва, 14 июня. Россия призывает воздержаться от преждевременных выводов по факту атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе​​​. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США. Призываем все стороны к сдержанности», — говорится в сообщении.

13 июня в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера. Атаке подвергся норвежский танкер Front Altair, а также японский нефтевоз Kokuka Courageous. По предварительным данным, танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке, после чего на суднах произошли несколько взрывов и вспыхнул пожар. Однако официального подтверждения данной версии нет. Экипажи обоих танкеров были эвакуированы на территорию Ирана. При этом на борту танкера Front Altair находились 11 россиян, никто из них не пострадал.

Позднее министерство обороны США опубликовало видео, на котором якобы запечатлены иранцы, снимающие неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе якобы несет иранская сторона.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения США в причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.