Сирия, 14 июня. РФ направила гумпомощь в Тартус и Алеппо. Протурецкие исламисты провели рейды в одной из деревень Африна. Новые антикурдские протесты вспыхнули в городе Ат-Табка в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков вблизи городов Хан Шейхун и Ихсам на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): напала на одну из деревень в районе Мобата в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: грабит мирных жителей в Идлибе.

Курды: заявили о задержании двух террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; столкнулись с протестами жителей в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки.

ВС Ирака: объявили об аресте двух разыскиваемых террористов ИГ в провинции Киркук.

Провинция Алеппо

Стало известно, что в Алеппо прибыла очередная партия гумпомощи от РФ. 500 наборов с продовольствием общим весом более чем в две тонны были выданы нуждающемуся населению. В соответствии с данными информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон, гуманитарная акция также состоялась в провинции Тартус, где еще 500 продовольственных корзин были распределены среди жителей населенного пункта Вади Аль-Аюн.

Между тем курдский военный источник в Twitter (afrinactivists) заявляет о том, что боевики исламистских бандформирований, поддерживаемых Турцией, продолжают притеснять жителей Африна. Так, радикалы из так называемой военной полиции «Сирийской свободной армии» (ССА) напали на одну из небольших деревень в районе Мобата на северо-западе региона и похитили ряд мирных жителей. Никакой информации о местонахождении гражданских лиц на данный момент не поступало. Напомним, территория кантона Африн перешла под контроль протурецких вооруженных формирований в марте прошлого года в результате военной операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские СМИ вновь заявляют об успехах спецоперации по поиску «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали двух боевиков террористической группировки в городе Абу Хашаб. Напомним, несколько часов назад источники, подконтрольные курдам, также утверждали, что взяли в плен семь джихадистов ИГИЛ1 в соседней провинции Ракка. Однако никакого подтверждения данных заявлений все еще не последовало. Как известно, боевики подпольных групп ИГ, большая часть которых действует в зонах оккупации SDF, все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в стране.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что сирийские военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации боевиков вооруженной оппозиции. ВВС САР вновь нанесли несколько авиаударов по окрестностям городов Хан Шейхун и Ихсам в южной части региона. Данных о потерях боевиков пока не поступало.

Между тем оппозиционный источник в сети Twitter (alAlmaniyahh) заявляет о том, что женщины из Идлиба якобы жертвуют свои золотые украшения и обручальные кольца джихадистам, для того чтобы те продолжали борьбу с Сирийской арабской армией (САА). Тем не менее, как ранее неоднократно сообщали местные активисты, радикалы антиправительственных группировок зачастую просто-напросто грабят население, проживающее в оккупированных районах, а также нередко похищают людей с целью получения выкупа.

Провинция Ракка

Информационное агентство Orient-News сообщает о том, что десятки людей из города Ат-Табка. расположенного на юго-западе от административного центра региона, приняли участие в антикурдской демонстрации. Протестующие осуждали произвол администрации курдов, незаконные аресты гражданских лиц и принудительную мобилизацию, а также оспорили введенный запрет на использование мотоциклов. Таким образом, в последнее время число недовольных действиями «Демократических сил Сирии» (SDF) жителей продолжает расти. Отмечается, что большая часть митингов происходит в провинции Дейр-эз-Зор. При этом многие из демонстрантов отказываются общаться с прессой, опасаясь быть арестованными или убитыми курдами.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (Kirkuknow_DT) сообщает о том, что службы безопасности Ирака заявили об аресте двух террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Отмечается, что задержанные боевики организовали взрыв, который произошел в провинции 30 мая и привел гибели двух и ранению 30 гражданских лиц. О том, как правительственным подразделениям удалось выявить джихадистов, осуществлявших подпольную деятельность, источник не уточняет. Напомним, радикалы террористической группировки все еще предпринимают вылазки в стране, несмотря на то, что о полной зачистке территории Ирака было объявлено в декабре 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)