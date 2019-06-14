ФРГ заявила, что видео США о нападении на танкеры не доказывает вины Ирана

Берлин, 14 июня. Власти Германии считают, что предоставленное США видео нападения на танкеры в Оманском заливе ничего не доказывает. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно», — цитирует его агентство Reuters.

Ранее Центральное командование ВС США распространило видео, на котором можно рассмотреть небольшой катер с людьми на борту, отчаливающий от танкера. По словам американских военных, люди, попавшие на видео — бойцы Корпуса Стражей исламской революции, элитного воинского подразделения Ирана, которые якобы снимали мину с танкера, пытаясь скрыть свою причастность к атаке. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в причастности Ирана к данному инциденту.

«Иран сделал это. Его причастность очевидна. Я полагаю, они не хотели оставить улики», — отметил американский лидер.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Принадлежащий Норвегии Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, а принадлежащий Японии Kokuka Courageous следовал под флагом Панамы. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Среди моряков Front Altair находись 11 граждан РФ. В результате атаки никто не пострадал.

По данным арабских журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты убеждены в ответственности Ирана за атаки в Оманском заливе. Отметим, что еще до официального заявления Помпео российский политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможной попытке Запада и США использовать инцидент для обвинения Ирана.