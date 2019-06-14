Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Вашингтон, 24 июня. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.

«Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», — сказал глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox.

Трамп также указал на видео, где иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна.

Тегеран категорически опровергает обвинения американской стороны. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заявления Вашингтона о причастности Тегерана к нападению на танкеры — безосновательны.

Накануне арабские и иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, два нефтеналивных танкера подверглись торпедной атаке, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет.

По данным владельцев одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 граждан России. Никто из них не пострадал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Оманском заливе. Он отметил, что пока никто не располагает информацией о причинах атаки и что за ней стоит.