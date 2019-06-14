Володин посетил ВГИК в годовщину смерти Говорухина

Москва, 14 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил ВГИК в годовщину смерти режиссера народного артиста России Станислава Говорухина. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам Володина, Говорухин был талантливым человеком во всем — и творчестве, и политике, «достойным сыном нашей страны».

Спикер Госдумы отметил, что режиссер всегда боролся за справедливость и отстаивал свою точку зрения «независимо от того, было это в кино, политике или общественной деятельности».

«Набережная Яузы получила имя Станислава Говорухина. Есть стипендия Станислава Говорухина, у нас в Государственной думе действует киноклуб, названный его именем. Но все‑таки самое главное — в том, чтобы оставалась наша память о нем», — отметил Володин.

Председатель нижней палаты парламента осмотрел возможное место для установки мемориальной доски народного артиста, а также обсудил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым возможность установить рядом с институтом памятник Говорухину. Кроме того, спикер Госдумы посетил факультет анимации и мультипликации и студию операторского факультета.

Напомним, народный артист России скончался 14 июня прошлого года в возрасте 82 лет. Он возглавлял комитет Госдумы по культуре.