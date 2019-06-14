Каркающие псевдолибералы воспользовались делом Голунова ради самопиара

Москва, 14 июня. Оппозиция провела несанкционированный митинг «в поддержку» освобожденного журналиста издания Meduza Ивана Голунова в День России для самопиара. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик напомнил, что необходимость в протестной акции пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста. Однако либералы словно «забыли сменить методичку», отметил Милонов, и вышли на улицы столицы вопреки призывам самого Голунова.

«Ситуация неожиданно пошла не так, как хотели их хозяева, а они все еще плясали по старым нотам», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Депутат отметил, что оппозиция намеренно проигнорировала заявления спецкора, который просил общественность не устраивать митинги. Из этого Милонов сделал вывод, что либералам, по сути, до журналиста не было и нет никакого дела, они хотели лишь заявить о себе.

«Для них эти люди только повод для самопиара. А ценность этих людей нулевая. Есть повод напомнить о себе. Они только меняют слова, а так даже плакаты остаются теми же самыми», – заметил политик.

Он порекомендовал оппозиционерам, которые рассуждают о «репрессиях власти», не привлекать к своей деятельности «псевдолиберальную интеллигенцию, которая тут же начинает каркать».

Напомним, журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Стоит отметить, что мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако активисты отказались и намеренно устроили несанкционированный митинг в День России. Более того, сам Голунов не пошел на марш и провел время с семьей и близкими, к чему призывал и всех остальных. Не принимать участие в несанкционированном митинге советовало и интернет-издание Meduza, в котором работает журналист.

Как отметил известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков, дело Голунова оппозиция использовала для целенаправленной операции по дискредитации правоохранительных органов и государства. Активисты намеренно устроили несанкционированный митинг, надеясь на жесткую реакцию со стороны сотрудников полиции, которую прозападные СМИ могли бы преподнести в качестве «разгона мирного протеста».

При этом политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что в День России сотрудники правоохранительных органов действовали максимально корректно и мягко, буквально сохранив атмосферу праздника для россиян, далеких от протестных движений.