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Каркающие псевдолибералы воспользовались делом Голунова ради самопиара

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Каркающие псевдолибералы воспользовались делом Голунова ради самопиара

Москва, 14 июня. Оппозиция провела несанкционированный митинг «в поддержку» освобожденного журналиста издания Meduza Ивана Голунова в День России для самопиара. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик напомнил, что необходимость в протестной акции пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста. Однако либералы словно «забыли сменить методичку», отметил Милонов, и вышли на улицы столицы вопреки призывам самого Голунова.

«Ситуация неожиданно пошла не так, как хотели их хозяева, а они все еще плясали по старым нотам», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Каркающие псевдолибералы воспользовались делом Голунова ради самопиара

Депутат отметил, что оппозиция намеренно проигнорировала заявления спецкора, который просил общественность не устраивать митинги. Из этого Милонов сделал вывод, что либералам, по сути, до журналиста не было и нет никакого дела, они хотели лишь заявить о себе. 

«Для них эти люди только повод для самопиара. А ценность этих людей нулевая. Есть повод напомнить о себе. Они только меняют слова, а так даже плакаты остаются теми же самыми», – заметил политик.

Он порекомендовал оппозиционерам, которые рассуждают о «репрессиях власти», не привлекать к своей деятельности «псевдолиберальную интеллигенцию, которая тут же начинает каркать».

Напомним, журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Стоит отметить, что мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако активисты отказались и намеренно устроили несанкционированный митинг в День России. Более того, сам Голунов не пошел на марш и провел время с семьей и близкими, к чему призывал и всех остальных. Не принимать участие в несанкционированном митинге советовало и интернет-издание Meduza, в котором работает журналист.

Как отметил известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков, дело Голунова оппозиция использовала для целенаправленной операции по дискредитации правоохранительных органов и государства. Активисты намеренно устроили несанкционированный митинг, надеясь на жесткую реакцию со стороны сотрудников полиции, которую прозападные СМИ могли бы преподнести в качестве «разгона мирного протеста».

При этом политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что в День России сотрудники правоохранительных органов действовали максимально корректно и мягко, буквально сохранив атмосферу праздника для россиян, далеких от протестных движений.

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Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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