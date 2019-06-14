Москвичи пожаловались на масштабный сбой геолокации

Москва, 14 июня. Москвичи и гости столицы пожаловались на масштабный сбой геолокации. Пользователи столкнулись с неверным определением их местонахождения.

Москвичи отметили, что «Яндекс.Карты» и Google Maps ошибочно называют местонахождение пользователей. Люди, стоящие у Кремля, внезапно выясняют, что «находятся» якобы в столичном аэропорту «Шереметьево». Водители такси подтверждают информацию о сбое в навигационной системе.

В пресс-службе «Яндекса» предположили, что проблемы связаны со сбоями GPS.

«Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов», — приводит слова собеседника РИА Новости.

В «Яндексе» заверили, что неверное определение геолокации существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов. По словам представителей компании, геоинформационные приложения, в частности сервисы «Яндекса», получают уже готовую ошибочную координату от смартфона или планшета, а не декодируют сигнал от спутника напрямую.

От представителей Google журналисты пока не получили ответа.

Ранее 12 июня Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что спровоцировало сбой в работе мессенджера по всему миру. Это стал второй подобный случай за два дня: о первом сборе пользователи сообщили 11 июня.