Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что США боятся потерять контроль над Центральной Европой.

Ранее эксперты Атлантического совета в своем докладе «Соединенные Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества» сообщили о «тревожной тенденции» в отношении жителей региона к России и США.

Так, с 2017 года отношение жителей центральноевропейских государств к Североатлантическому альянсу улучшилось. Поддержка блока НАТО в Чехии выросла на 27%, в Словакии — на 13%, в Румынии и Венгрии — на 7 и в Польше — на 7 процентов.

«Однако при растущей поддержке НАТО в некоторых странах Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция — возможно, связанная с российской дезинформацией — негативного восприятия Соединенных Штатов. Несмотря на то что все страны региона — члены НАТО, 23% в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Еще хуже то, что в Болгарии и Словакии большинство людей считают, что основную угрозу для их стран представляют США, а не Россия», — говорится в документе.

Например, в Болгарии Россию считают угрозой лишь 7% населения и 25% уверены, что угроза исходит от США. В Словакии 41% респондентов считают Соединенные Штаты угрозой, а Россию — лишь 26%.

Доклад аналитиков США прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, который выразил уверенность в том, что опасения США вызваны в первую очередь реальным страхом потерять контроль над центральноевропейским регионом.

«США боятся потерять контроль и в данном случае контроль над массовым сознанием, который позволяет им манипулировать выборами, кандидатами и, имитируя демократию, оставлять эти страны под своим контролем. Нужно учитывать, что даже та информация, которая проходит сквозь фильтры западных СМИ, все равно достаточна для того, чтобы сформировать определенное мнение о США. Вашингтон разрушил Югославию, отторг от нее часть территории, осуществил агрессию против Ирака и сейчас проводит довольно агрессивные действия в мировой политике, пользуясь часто фальшивыми поводами и доказательствами», — утверждает эксперт.

Именно по этой причине большинство граждан Центральной Европы, которые пока еще не разучились мыслить аналитически, прекрасно понимают, что главная угроза исходит на самом деле не от России, а от США.

«Мы никого не захватываем, агрессию не проявляем. Ну а люди в Крыму проголосовали за воссоединение с Россией, они сами захотели войти в ее состав, также как жители Луганска на День России развернули изображение нашего паспорта площадью в 200 квадратных метров. И они это явно сделали сами, а не под давлением и не по наущению, они искренне хотят быть с Россией. Так что мировая общественность начинает постепенно понимать, кто позитивен, а кто негативен», — подытожил собеседник ФАН.

Кроме того, нельзя забывать о том, что потеря контроля США над странами Центральной Европы чревата тем, что переоценка действий Вашингтона может произойти и в других странах.