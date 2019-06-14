Глава СК РФ принял участие в мероприятиях, посвященных памяти маршала Толбухина

Москва, 14 июня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в мероприятиях, посвященных памяти маршала Федора Толбухина, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инициатором выступил президент Общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Александр Сухарев. Мероприятие прошло у памятника в Екатерининском сквере столицы. Торжество было приурочено к 125-летию Героя Советского Союза Толбухина.

Вместе с Бастрыкиным в сквере собрались советский и российский военачальник генерал армии Михаил Моисеев, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов, замглавы Минюста Али Алханов, сотрудники СК РФ, представители молодежных и патриотических организаций, юнармейцы и многие другие.

«То, что мы сегодня собрались здесь, — это заслуга одного из великих отечественных маршалов Федора Ивановича Толбухина, — заявил на мероприятии Бастрыкин. — У таких памятников хочется встречаться, воодушевляясь на свершение новых дел во благо Родины».

Собравшиеся возложили цветы к памятнику. После церемонии глава СК РФ побеседовал со студентами Всероссийского государственного университета юстиции и слушателями ведомственного вуза.

Войска фронта Толбухина боролись за освобождение от немецких захватчиков Донбасса и Крыма, юга Украины и Молдавии. Они также приняли участие в боях за освобождение народов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.