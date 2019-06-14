Комбриги ВСУ «обрастают» уголовными делами об обстрелах Донбасса

Донецк, 14 июня. Управление Народной милиции ДНР подготовило и передало следователям материалы для возбуждения уголовных дел в отношении украинских командиров за обстрелы населенных пунктов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Следователи Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики продолжают возбуждать уголовные дела в отношении командиров украинских подразделений. Представители управления Народной милиции ДНР передали в следственное управление Генпрокуратуры новые доказательства военных преступлений украинской армии, совершенных в период с 9 по 13 июня против народа Донбасса.

Как сообщила корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, пресс-секретарь главного надзорного ведомства республики Ольга Черногор, в четверг, 13 июня, следственный отдел по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры возбудил четыре новых уголовных дела по статье «Теракт» (ст. 229 УК ДНР).

«Расследуется шесть эпизодов разрушений жилого фонда и гражданской инфраструктуры по четырем возбужденным уголовным делам. Дела возбуждены в отношении командиров 35-й бригады морской пехоты ВСУ Паласа Н. Д., 30-й механизированной бригады ВСУ Гараза И. В., 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Курача В. А. и 53-й механизированной бригады Полякова А. О. По их приказам украинские военнослужащие обстреляли Никитовский район Горловки, Докучаевск, а также Новоазовский и Тельмановский районы республики в период с 9 по 13 июня», — сообщила представитель Генпрокуратуры.

Черногор добавила, что в результате произведенных ВСУ артиллерийских и минометных обстрелов в ДНР повреждены пять жилых домов и две хозяйственные постройки. Кроме того, пресс-секретарь сообщила, сколько всего на данный момент в производстве Генеральной прокуратуры ДНР находится уголовных дел в отношении украинских командиров.