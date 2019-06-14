Клинцевич назвал «дело Голунова» доказательством верховенства закона в России

Москва, 14 июня. Организаторы несанкционированного митинга в Москве 12 июня имели своей целью расшатать ситуацию в России по заказу западных спонсоров. Однако дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова показало стремление России к верховенству закона, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Оппозиционная общественность планировала использовать инцидент с Голуновым, которого подозревали в сбыте наркотиков, как повод для проведения провокационного марша. Однако накануне акции журналиста отпустили из-под домашнего ареста, а дело против него закрыли из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Тем не менее оппозиция не могла не воспользоваться громким инфоповодом, тем более, что западные спонсоры российской пятой колонны уже сделали ставки. Очевидно, что судьба журналиста не особо заботила организаторов митинга.

При этом Голунов после прекращения уголовного дела попросил своих «защитников» не нарушать закон и не проводить марши в его честь. Клинцевич отметил, что западные заказчики и их российские оппозиционные исполнители пытались воспользоваться резонансным делом.

«Заказ на поднятие нездоровой шумихи вокруг этого расследования, бесспорно, давался за границами России, в нашей стране мотивированные фигуры его лишь исполняли», — заявил сенатор в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич отметил, что ситуация вокруг Голунова выявила интересную тенденцию: российское общество позитивно восприняло правильные и ответственные шаги власти в отношении Голунова. Однако такая реакция не удовлетворила оппозицию, ведь заказ на дестабилизацию уже поступил из-за границы.

«Российская власть показала, что готова признать ошибки и исправить их, но это не выгодно тем, кто стремится дестабилизировать ситуацию в стране», — добавил сенатор.

По словам Клинцевича, грамотные действия российских властей в «деле Голунова» продемонстрировали, что законность восстановлена. В итоги на марш вышли всего лишь несколько сотен человек, большинство из них оказались журналистами СМИ-иноагентов, которым поручили искать картинки «несправедливости».

«Правовой беспредел остался для нашей страны в прошлом. Но сторонникам деструктива это не интересно – важно нагнетать негатив под громкими лозунгами, призывать к неповиновению и протестам», — считает Клинцевич.

Член комитета Совфеда заявил, что работа над совершенствованием законов и их механизмов ведется постоянно. Общая картина показывает, что российские власти работают над тем, чтобы верховенство закона обеспечивалось безотлагательно. Однако «нехитрая стратегия либералов» оказалась крайне предсказуемой – они радостно ухватились за «дело Голунова», чтобы на его основе показать, как «в России все плохо», но даже тут пятая колонна провалила ожидания Запада.

Клинцевич считает, что из ситуации вокруг Голунова можно сделать три главных вывода: во-первых, Запад через своих пешек в России пытается вмешиваться во внутренние дела страны через провокации и предсказуемые политтехнологии. Во-вторых, российское общество оказалось грамотным и зрелым для того, чтобы не вестись на провокации и критически оценивать ситуацию. В-третьих, это доказало, что российские власти следуют верному курсу – закон един для всех и должен работать без сбоя.

«Российская власть дала сигнал: она готова признавать собственные ошибки, но не даст расшатать ситуацию в стране. Если участники митинга 12 июня нарушили закон – они понесут наказание. Исключений нет и быть не может, это неизменный принцип права», — подытожил сенатор.

Стоит отметить, что власти Москвы пошли на уступки и предложили организаторам марша провести согласованный митинг 16 июня. Однако согласованная акция не соответствовала заказу Запада, ведь мирное шествие не показывает картинку о «несправедливости» властей. Лидеры оппозиционной общественности призывали своих легко внушаемых юных последователей к беспорядкам и неповиновению. При этом сами же «идеологи», вроде Алексея Навального, заявились на митинг в сопровождении личных телохранителей.

Провокационные выступления оппозиционеров, инициированные Западом и его СМИ-иноагентами, испортили праздник большинству москвичей, которые хотели провести время с семьей и посетить праздничные мероприятия. Однако либералы решили не ограничиваться одним испорченным праздником. Оппозиционеры призывают своих поклонников устроить провокационную акцию в Петербурге в день Алых парусов 23 июня, когда в Северную столицу съезжаются выпускники со всей России.