На пост главного тренера «Рубина» претендуют пять российских специалистов

Казань, 14 июня. На пост главного тренера казанского «Рубина» претендуют пять специалистов. По словам источника Федерального агентства новостей, в настоящий момент шорт-лист включает в себя Магомеда Адиева, Владимира Федотова, Рината Билялетдинова, Дмитрия Черышева и Роберта Евдокимова.

Не исключается также вариант с приглашением иностранного специалиста, однако пока у руководства казанского клуба нет на примете конкретного кандидата. Кроме того, существует вероятность, что команда начнет сезон под руководством Романа Шаронова, в настоящий момент исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, в мае наставник «Рубина» Курбан Бердыев объявил о том, что покидает пост главного тренера. Под его руководством команда, испытывающая серьезные кадровые и финансовые сложности, финишировала на 11-м месте. В начале июня исполняющим обязанности был назначен Шаронов, ранее работавший с молодежным составом казанцев.