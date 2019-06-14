Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Москва, 14 июня. Доля российских автовладельцев, предпочитающих седаны, сократилась за последние 12 лет практически в 1,5 раза – с 47% до 30%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Так, основное внимание россиян переключилось на внедорожники и кроссоверы — сегмент SUV. Специалисты отметили, что в 2017 году на него приходилось 17% рынка, а в настоящее время он занимает 43%, то есть увеличился в 2,5 раза.

По данным агентства, 28% рынка кроссоверов теперь приходится на субкомпактные и компактные (SUV А/B), еще 42% российских автолюбителей выбирают среднеразмерные (SUV C) и порядка 30% останавливаются на больших кроссоверах и полноразмерных внедорожниках (SUV D/E).

Примечательно, что и хэтчбеки россияне стали покупать существенно реже, чем 10-12 лет назад. В то время на эти машины приходилось 23-25% рынка, а в 2019 году лишь 15% покупателей новых автомобилей решили приобрести хэтчбеки разных марок и моделей.

Ранее эксперты агентства «Автостат», проанализировав статистику продаж, назвали самые востребованные бизнес-седаны, существующие на российском рынке. На первом месте оказалась Toyota Camry, которой было продано свыше 9 тысяч единиц (рост на 26,6%).

Кроме того, автоэксперты составили топ-10 марок машин, которые доставляют своим владельцам удовольствие от процесса вождения. Первое место в этом списке занял Land Rover.