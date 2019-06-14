Миллионным автомобилем «АвтоВАЗа» оказалась LADA XRAY Cross

Москва, 14 июня. Российская компания «АвтоВАЗ» в пятницу выпустила миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Им оказался компактный кроссовер LADA XRAY Cross, который уже поступил в автосалон, сообщает пресс-служба автомобильного гиганта.

«В свой первый приезд в Россию в 2013-2016 годах я занимался запуском производства Logan и Sandero на этом конвейере. И сегодня я вижу, как выросли профессионализм коллектива и компетенции каждого сотрудника», — отметил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

В0 — одна из трех производственных линий компании, которая была запущена в апреле 2012 года. Здесь выпускаются автомобили LADA и 12 моделей Renault. В год с конвейера линии В0 выходит 280 тыс. машин при трехсменном режиме работы. Каждую минуту здесь собирается один автомобиль. С 2015 года на линии В0 производится LADA XRAY.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в июне приступает к продажам универсала Lada Granta Cross. Его минимальная стоимость составит 555 тысяч рублей. Кузов новинки получит защитный обвес из прочного пластика, который позволит избежать повреждения эмали во время поездок по легкому бездорожью. Кроме того, обвес формирует стремительный и мощный силуэт машины.