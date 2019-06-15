Планирующий создать ГМО-детей биолог ищет участников для эксперимента

Для подачи заявки на регистрацию методики создания генно-модифицированных младенцев в Минздраве РФ российским ученым необходимо найти подходящих родителей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель лаборатории редактирования генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова доктор биологических наук Денис Ребриков.

Ранее международное научное издание Nature опубликовало материал о планах российского биолога провести эксперимент по модификации в ДНК будущего ребенка гена CCR5, ответственного за передачу ВИЧ от зараженной матери. Опыт должен позволить ВИЧ-положительной матери, у которой вирус не поддается традиционной терапии, родить здорового ребенка.

Аналогичный эксперимент втайне от коллег уже провел китайский ученый Хэ Цзянькуй: в ноябре прошлого года он признался в этом и назвал опыт успешным — появившиеся на свет дочки-двойняшки ВИЧ-инфицированной мамы родились, говоря словами генетиков, «чистыми».

Тем не менее мировое научное сообщество осудило Цзянькуя: коллеги обвинили его в скрытности, недостаточном изучении результатов опытов на мышах и обезьянах и отсутствии медицинской необходимости в рискованном эксперименте. После таинственного исчезновения ученого заговорили даже о его возможной смертной казни, однако позже он вышел на связь. Так или иначе, власти Китая заявили о начале расследования в отношении Хэ Цзянькуя.

Своего китайского коллегу Денис Ребриков назвал «безбашенным». Российские биологи, в отличие от попавшего в опалу китайца, собираются действовать открыто и полностью легализовать свою работу.

«Нужно найти такого пациента, которому было бы показано применение технологии: если речь о ВИЧ, то нужна пациентка с плохим ответом на терапию, у которой персистирует вирус и которая хочет реализовать репродуктивную функцию. Таких пациенток мало, может быть одна на 30 или на 40 тысяч женщин», — рассказал ФАН Денис Ребриков.

При этом ученый не собирается ограничиваться только работой с «переносящим» ВИЧ от матери ребенку геном CCR5.

«Есть еще несколько подходящих ситуаций, и мы их тоже ищем. Например, когда в семье у обоих будущих родителей — наследственная глухота по одному и тому же гену, тогда у них ребенок будет такой же. Мы можем исправить ген, и тогда ребенок будет слышать. То же самое касается карликовости и некоторых других заболеваний», — пояснил ученый.

Ребриков добавил, что найти подходящих родителей будущего модифицированного младенца не так-то просто: на миллион семей может обнаружиться лишь одна, где у обоих супругов совпадут гены какого-либо наследственного заболевания.

«Если нам удастся найти пациента, то только после этого — и после того, как мы докажем безопасность этой технологии, мы параллельно этим занимаемся, — мы «зайдем» в Минздрав на получение разрешительной документации», — пояснил собеседник ФАН.

При этом механизма согласования технологии редактирования половых генов и генов зародышей на сегодня просто не существует. Единственный проведенный в мире опыт был нелегальным, а действующим в РФ законодательством запрещены попытки подобных научных революций. Технологию, претендующую на статус первого легального создания младенцев с исправленными генами, биологи предполагают зарегистрировать как фармацевтический препарат.

«Есть такой алгоритм в Минздраве, когда необходимо использовать что-то пока не зарегистрированное в России, — алгоритм индивидуального согласования фармпрепаратов под конкретного пациента. Я думаю, что эта технология легализации — ближайшая к тому, что нам нужно», — поделился своими мыслями Ребриков.

Кроме того, стандартная при регистрации любого нового лекарства стадия доклинических исследований в случае с экспериментами по модификации генов эмбрионов становится абсурдной. На доклиническом этапе опыты проводятся на животных, но у крыс или мышей просто не может быть человеческих ДНК.

Сегодня есть подтвержденные опыты безопасного редактирования генов в клетках отдельных органов, например печени уже взрослого человека, но вмешательство в половые или зародышевые клетки, в которых «закодированы» все системы будущего человека, на данный момент считается крайне рискованным.

Всемирная организация здравоохранения осудила эксперимент Цзянькуя, а главный внештатный специалист по генетике и председатель этического комитета Минздрава РФ Сергей Куцев выступил с критикой аналогичных планов Дениса Ребрикова.

«Всем известно, что технология CRISPR-Cas9, помимо ожидаемого изменения нуклеотидной последовательности ДНК, может вызывать ее непредсказуемые повреждения», — приводятся слова главного генетика РФ в сообщении пресс-службы возглавляемого им Медико-генетического научного центра.

Куцев также напомнил, что доказательств безопасности этой технологии на сегодня не представила ни одна научная группа, что является одной из главных проблем применения технологии геномного редактирования.

«Остается риск задеть соседние, здоровые гены. При этом случайно задетый ген может стать причиной развития заболевания: наследственной или онкологической болезни», — считает генетик.

На данный момент группа ученых под руководством Дениса Ребрикова уверена, что технология является, говоря его же словами, «вроде как точной».

«Нам осталось только экспериментально доказать, чтобы мы могли говорить без «вроде как». Но мы уже практически доказали безопасность. Нам нужно повторить пару экспериментов, и мы опубликуем статью, где покажем, что конкретная система работает безопасно. Я не говорю про все случаи — для каждого пациента мы будем делать индивидуальную систему и каждый раз подтверждать ее безопасность», — пояснил биолог.

По оценкам ученого, на то, чтобы научно подтвердить безопасность каждого эксперимента, будет уходить не более месяца. Куда сложнее сегодня найти подходящих пациентов, для которых необходимость вмешательства генной инженерии в «дизайн» будущего потомства будет оправдана.

«В этот момент и возникнет предметный разговор: «Вот у нас есть технология, вот у нас — конкретная семья. Давайте им делать здорового ребенка. Будем, не будем?» И в этот момент будет жаркая дискуссия, и Куцев будет говорить: «Нет, пусть родится глухой, вставим ему, так сказать, в ухо аппарат». А мы будем говорить, что нет: «Давайте гены починим». Но это будет только в тот момент, когда будет конкретный кейс», — заявил Ребриков.

Согласно планам ученых, на первом этапе речь может идти об избавлении от редких наследственных заболеваний в тех еще более редких случаях, когда их появление у потомства неизбежно.

Однако следующим этапом, по мысли собеседника ФАН, может стать решение куда более распространенных проблем со здоровьем — вплоть до наделения будущего потомства своеобразным иммунитетом против возникновения раковых опухолей, сердечно-сосудистых нарушений, болезней Альцгеймера, Паркинсона и других недугов, связанных с генетическими предрасположенностями.

Сегодня Денис Ребриков продолжает исследования в своей лаборатории редактирования генома, не имея поддержки коллег, механизма нормативно-правового регулирования в этой сфере и наработок мировой науки в этой области. Ведь даже признавшийся в своем эксперименте Хэ Цзянькуй не выложил в открытый доступ результаты тестирования ДНК первых в мире ГМО-людей на предмет повреждений.

Тем не менее, российский биолог настроен крайне оптимистично и убежден, что отечественная наука все равно к этому придет.

Уверенности ученому добавляет и утверждение в апреле этого года Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, где одним из направлений обозначены исследования в области редактирования генома человека.

Подробный материал об утвержденных в документе направлениях по применению ГМО в будущем лечении россиян и о позиции министерства здравоохранения РФ по поводу экспериментов с модификацией человеческих генов читайте на сайте ФАН 17 июня.