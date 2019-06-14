Стало известно, когда новая Mazda 3 появится на российском рынке

Москва, 14 июня. Японский производитель Mazda готовится представить на российском рынке новое поколение модели Mazda 3 в кузове хетчбэк в июле 2019 года, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным пресс-службы, на российском рынке представят автомобили с передним приводом. Новая Mazda 3 появится в двух вариантах: с двигателем на 1,5 литра с 120 лошадиными силами и с мотором на 2 литра со 150 лошадиными силами. Оба двигателя входят в линейку SKYACTIV-G.

Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go — Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система способна определять расстояния до впереди идущего автомобиля и скорость сближения с помощью радара миллиметрового диапазона радиоволн.

В базовую комплектацию «тройки» войдут система помощи при экстренном торможении, системы распределения тормозных усилий (EBD) и контроля устойчивости (DSC), бортовой компьютер и ряд другого стандартного оборудования. За дополнительную плату покупателям предложат климат-контроль, камеру заднего вида, системы контроля «мертвых» зон и еще ряд систем.

Ранее российский дилер Mazda отозвал более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем. Речь идет о модели Mazda 3, реализованной с сентября 2015 года по март 2018 года.