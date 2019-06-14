Российский мультсериал получил приз Disney

Париж, 14 июня. Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил приз Disney на питчинге в рамках крупнейшего в Европе международного анимационного кинорынка MIFA, который проходит в городе Анси, сообщили в Ассоциации анимационного кино (ААК) России.

Российский анимационный фильм «Ежик и медвежонок» был спродюсирован Соней Горей. Режиссером проекта выступил Глеб Беляков.

«Наш проект «Ежик и медвежонок» получил на питчинге в рамках кинорынка MIFA приз Disney и пять тысяч евро», — сообщили в российской ассоциации.

Мультфильм рассчитан на детей от трех до семи лет. «Ежик и медвежонок» представляет собой мультсериал с пятиминутными эпизодами, которые рассказывают о Ежике, Медвежонке и их друзьях, которые живут в волшебном лесу. Авторы планируют создать 4 сезона по 10 эпизодов каждый.

При поддержке министерства культуры Ассоциация анимационного кино организовала участие в смотре ведущих российских киностудий. Одним из важнейших событий кинорынка MIFA событий является питчинг проектов. Презентации проводятся по шести категориям. В этом году на победу в категории «сериалы» претендовали 197 проектов. Однако селекционная комиссия смотра отобрала лишь восемь, которые были представлены авторами из Аргентины, Германии, Франции, Китая и России.

MIFA проходит в городе Анси в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля, который является самым престижным в своем классе смотра. Мероприятие каждый год собирает лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран. Ассоциация анимационного кино России восьмой год подряд организовывает участие отечественной делегации в MIFA.