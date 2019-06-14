Зачем США встречались с саудитами в районе нефтяных полей Дейр-эз-Зора на востоке Сирии

После посещения Ракки делегация высокопоставленных военнослужащих США во главе с бывшим послом в Бахрейне Уильямом Робаком продолжила поездку по оккупированным территориям северо-востока Сирии. В частности, была проведена рабочая встреча на нефтяном месторождении Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Подробности — в нашей статье.

Представители США и Саудовской Аравии обсудили дальнейшее направление развития региона и противодействие террористической угрозе со стороны «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о победе над группировкой, тема противодействия боевикам не утихает. Очевидно, что Вашингтон поторопился с признанием нежизнеспособности ИГИЛ1.

Однако в целом довольно-таки странно наблюдать за встречей спонсоров терроризма, пытающихся доказать свои благочестивые помыслы. Заокеанские политики много говорят о борьбе с боевиками, но делают совершенно противоположные вещи. Саудиты же открыто поддерживают радикальных исламистов.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман во всеуслышание заявлял об оказании спонсорской помощи боевикам. Его интервью публиковалось ведущими мировыми изданиями. По большей части странам Персидского залива выгодно продолжать противостояние в Сирии. Свержение действующей власти не является конечной целью. Непрекращающаяся война и как следствие бесконтрольная добыча углеводородов позволяет Эр-Рияду сохранять господствующие позиции на мировом нефтяном рынке.

Еще 10 лет назад Дамаску предсказывали большое будущее в развитии экспорта нефти. Эксперты говорили, что сирийцы способны наравне конкурировать с Саудовской Аравией по объемам добываемой нефти. Добыча даже шести миллионов баррелей в сутки позволила бы САР принимать участие в контроле мировой экономики.

Сегодня, по данным ОПЕК, Сирия находится на 49 месте в рейтинге нефтедобывающих стран. Она расположилась между такими «гигантами» в этой сфере, как Франция и Нидерланды. Причина, безусловно, в том, что львиная доля природных богатств откровенно разворовывается международной коалицией и ее союзниками.

Развязанная внешними силами война практически полностью лишила правительство Сирии нефтяных месторождений. Топливный кризис, порождающий социальную напряженность, — всего лишь следствие иностранной оккупации.

За неделю на территорию Сирии прибыло более 200 грузовых автомобилей с «гуманитарной помощью» для боевиков. Скорее всего, встреча иностранных представителей свелась к вопросу перераспределения оружия между действующими на северо-востоке Сирии радикальными группировками.

Сложно представить, чтобы обсуждались какие-либо темы, связанные с восстановлением страны, поскольку мир в САР может положить конец саудовскому превосходству на мировом рынке экспорта нефти.

Кроме того, энергетические ресурсы составляют важную часть национального богатства республики, и возвращение их под контроль Дамаска существенно укрепит законное правительство и перезапустит мирное строительство с новой силой, чего тоже очень не хотят США, отметил в комментарии для ФАН доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

«В последние годы экономику Сирии разоряли террористы, курды, иностранные оккупанты. Причем с приходом последних в Дейр-эз-Зор масштабы контрабанды там только возросли. Они действуют целенаправленно, чтобы лишить страну нефтяной промышленности, и будут всячески препятствовать возвращению Заевфратья под управление легитимного руководства, так как в случае, если прибыль от продажи ресурсов снова пойдет в казну САР, президент Башар Асад еще больше укрепит свои позиции. Кроме того, активизируется процесс восстановления. Тогда американцы уже окончательно проиграют в регионе», — уверен эксперт.

Чтобы не допустить такого сценария, Соединенные Штаты в настоящее время полны решимости полностью отрезать северо-восточные регионы от остальной части республики и подчинить их себе.

«Не зря в этой части страны создается курдский анклав. Именно с их помощью и через их руки американцы планируют контролировать сирийские залежи нефти. Это продуманная программа по отбиранию у Сирии ее крупнейших месторождений. Участие саудитов в совещании в Дейр-эз-Зоре тоже вполне понятно. Они — крупнейший нефтедобытчик в мире, которому не нужны конкуренты в регионе, и стратегический союзник Вашингтона. Очевидно, Эр-Рияд помогает США в поиске наиболее легких путей по окончательному захвату и эксплуатации отобранных у САР полей», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.