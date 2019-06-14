Скончалась старейшая жительница Великобритании

Лондон, 14 июня. Старейшая жительница Великобритании Грейс Джонс скончалась в возрасте 112 лет. Об этом сообщает британское издание Metro, со ссылкой на ее 80-летнюю дочь Дейрдру Маккарти.

Женщина скончалась 7 июня в своем доме в деревне Бродвей, которая расположена в графстве Вустершир на западе Великобритании. Смерть Грейс Джонс наступила по естественным причинам. По словам дочери, Джонс всегда вела активный образ жизни.

«Только на прошлой неделе мы с ней играли в шары. Она устала, как и положено в ее возрасте, но никогда не ворчала, она всегда была активной», — рассказала Маккарти.

За 112 лет Джонс успела пережить две мировые войны, а также застала пять монархов и 26 премьер-министров. Когда Джонс исполнилось 112 лет, она призналась, что секрет ее долголетия кроется в «ежедневном глотке виски, разбавленного водой». При этом даже врач рекомендовал ей не прекращать эту практику, так как «виски полезен для ее сердца».

«Я стала выпивать глоток виски на ночь, когда мне исполнилось 50 лет, таким образом, я пью его каждый вечер на протяжении последних 60 лет и совершенно точно не намерена останавливаться», — рассказывала Джонс в интервью журналистам.

Грейс Джонс родилась в Великобритании 16 сентября 1906 года. В 1933 году она вышла замуж за инженера Родерика Джонса, с которым они вместе прожили в браке 53 года. В 1986 году Родерик Джонс скончался.

После смерти Грейс Джонс звание старейшей жительницы Великобритании перешло 111-летней Дороти Пейн.