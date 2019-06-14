Министр обороны Румынии обвинил РФ в «агрессивном поведении» в Черном море

Бухарест, 14 июня. Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш завил, что Россия занимает постоянную агрессивную позицию в Черном море. Таким допущением он поделился на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.

Габриел Леш считает, что поведение РФ в Черном море отличается от позиции в регионе Балтийского моря. По мнению министра обороны, Россия рассматривает Румынию как потенциальную цель для наступления, поскольку воспринимает страну в качестве центра принятия решений НАТО.

«Россия усилила агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне», — утверждает Леш.

Кроме того, румынский министр заявил, что «стратегия» России позволила стране изменить «военное равновесие в свою пользу».

«Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне», — предполагает глава министерства.

При этом Леш отмечает, что позиция союзников, по сравнению с РФ, якобы «недостаточно активна». Он считает, что Россия стремится доминировать в Черном море.

«Черное море фундаментально для национальной безопасности России, дает контроль над Кавказом, Молдавией и половиной Украины, обеспечивает платформу для нацеливания сил и влияния на Балканы, в Средиземноморье и на Ближний Восток», — заявил Леш.

При этом глава Минобороны Румынии убежден, что членам НАТО необходимо занять «более твердую позицию в регионе», чтобы «противостоять гегемонистским тенденциям России», сообщает ТАСС.

Третья международная конференция «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» проходит в курортном городе Мамае на юге Румынии с 12 по 14 июня. В мероприятии принимают участие представители НАТО и ЕС, сотрудники румынских учреждений с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности, а также эксперты. Организатором конференции выступают румынская ассоциация New Strategy Center и университет «Овидий» в Констанце.

Напомним, многочисленные обвинения России в агрессивности возникли после провокации, устроенной украинскими моряками в Керченском проливе. Три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России в Черном море. Они совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российской стороны. В итоге пограничники задержали украинских моряков.

Как считает немецкий журналист Александр Сосновский, Североатлантический альянс поддерживал опасное вторжение кораблей ВМСУ на территорию России. Эксперт привел доказательства того, что во время проведения провокации два самолета НАТО АВАКС находились вблизи границ РФ.