Москва, 14 июня. Прокуратура вызвала двух сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдионова и Вячеслава Гимади. Оба соратника блогера Алексея Навального проходят по делу об унижении чести и достоинства.

Шаведдинов сообщил ранее в Twitter, что его вместе с Гимади вызвали в прокуратуру по административному делу об унижении чести и достоинства. Они должны явиться в надзорный орган днем 14 июня.

Сотрудник ФБК заявил изданию «МБХ Медиа», что поводом для административного дела стала опубликованная 23 марта запись. В посте он утверждает, что за сторонниками Навального организовали «слежку». Одну из тех, кто якобы преследовала его, Шаведдинов назвал «старшей в этой компашке нашистов-дебилоидов». При этом в беседе с изданием, которое принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, он продолжил оскорблять женщину.

«И вот одна из этих дебильчиков оскорбилась», — заявил сотрудник ФБК.

Судя по всему, для ОПГ Навального настали темные времена, отметил Nation News. Теперь прокуратура будет наказывать не только «главнокомандующих» лагеря Навального, но и рядовых сотрудников, которые, очевидно, берут пример с руководства, позволяя себе оскорблять не согласных с их позицией граждан.

Стоит отметить, что Навальный и его ОПГ славятся непристойными методами работы. Для сторонников блогера любимыми методами стали агрессия, напор и хамство. Кроме того, они стремятся пропиариться на любых значимых для страны событиях. Сотрудники ФБК используют любой инфоповод, чтобы выпустить очередное «расследование», которое в действительности оказывается новым фейком. Когда фантазия у «борцов за справедливость» заканчивается, они не стесняются публиковать откровенную ложь.

Примечательно, что соратники Навального «мочат» своих бывших сторонников. Так, Екатерина Ковалева, которая раньше поддерживала правую руку Навального Любовь Соболь, обратилась в полицию после угроз ОПГ блогера.