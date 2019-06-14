Путин получил от Лукашенко приглашение на II Европейские игры в Минске

Минск, 14 июня. Президент России Владимир Путин получил от белорусского коллеги Александра Лукашенко приглашение посетить II Европейские игры в Минске, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в столице Белоруссии. Лукашенко и Путин обсудили этот и другие вопросы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», — рассказали в администрации президента Белоруссии.

Также в пресс-службе Лукашенко отметили, что лидеры двух стран подтвердили ранее достигнутые договоренности о встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции.

Напомним, Путин в пятницу находится с рабочим визитом в Бишкеке. Накануне российский лидер провел несколько встреч, в том числе с президентом Киргизии и премьер-министром Индии.