Набиуллина рассказала о ходе переговоров по единой валюте России и Белоруссии

Москва, 14 июня. Переговоры о внедрении единой валюты в России и Белоруссии ведутся, но сейчас они на начальной стадии, об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте», — заявила глава ЦБ РФ.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что Москва и Минск обсуждают возможность создания единой валюты в рамках Союзного государства. Переговоры Орешкина с белорусским коллегой состоялись в Петербурге в рамках ПМЭФ в начале июня. Главы ведомств обсудили дорожную карту по выполнению Союзного договора, который страны заключили в 1999 году. Орешкин напомнил, что вопрос относится к компетенции центральных банков, которые в обеих странах независимы от правительства.

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.