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Экономика

Центробанк снизил курс доллара и евро на выходные

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Центробанк снизил курс доллара и евро на выходные

Москва, 14 июня. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 15 июня.

Регулятор на официальном сайте снизил курс валют на выходные. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 15 июня составит 64,43 рубля, что на 20 копеек ниже установленного ранее. В то время как евро подешевеет на 32 копейки и достигнет отметки в 72,69 рубля.

В пятницу на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 14 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 64,44 рубля, тогда как евро — 72,71 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Центробанк снизил курс доллара и евро на выходные

В пятницу стало известно, что Центробанк России впервые с марта минувшего года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Представители регулятора сообщили, что возможно еще одно снижение, оно может произойти на одном из ближайших заседаний.

Также сообщалось, что ЦБ РФ намерен ввести верификацию электронной почты физических лиц. В разработке проекта принимают участие «Тинькофф-банк», «ОТП-банк» и ВТБ.

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Автор: Екатерина Кухарева
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