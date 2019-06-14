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Россия

Набиуллина рассказала о ходе переговоров по единой валюте между РФ и Белоруссией

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Набиуллина рассказала о ходе переговоров по единой валюте между РФ и Белоруссией

Москва, 14 июня. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры между Россией и Белоруссией по переходу на единую валюту продолжаются.

По ее словам, стороны начали обсуждать вопрос, переговоры находятся на начальной стадии. Об этом Набиуллина сказала на пресс-конференции в пятницу.

«Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Набиуллина также заметила, что в настоящее время речи о распространении инициативы на другие страны идти не может, так как переговоры находятся на начальном этапе. Об этом пишет РИА Новости.

Также глава Центробанка РФ заявила, что в России существует устойчивая тенденция по замедлению инфляции. По ее словам, пик инфляции был пройден в марте, и он составил 5,3%.

Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

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Автор: Сергей Петров
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