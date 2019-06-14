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Стало известно, когда пройдут слушания об экстрадиции Ассанжа

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Стало известно, когда пройдут слушания об экстрадиции АссанжаЛондон, 14 июня. Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по существу пройдут в феврале. Такое решение принял магистратский суд лондонского округа Вестминстер.

Прошедшие слушания, которые стали третьими по счету, были техническими и продлились несколько минут.

Основные слушания, как ожидается, пройдут в конце февраля. Точные даты будут известны позже. Суд также подтвердил, что получил необходимые для рассмотрения дела об экстрадиции документы в поддержку запроса Вашингтона.

«Первые слушания по экстрадиции по существу пройдут в первую возможную пятницу, начиная с 24 февраля», — сказал судья.

Отмечается, что слушания продлятся пять дней, отметил Infox.ru. 

Адвокаты Ассанжа сообщили, что он по-прежнему находится в больнице и лишен связи с миром. В связи с тем, что у основателя Wikileaks нет доступа к компьютеру, все материалы, касающиеся его дела, отправляются по почте.

В 2010 году Стокгольм обвинил Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию. В апреле 2019 года основателя Wikileaks задержали по запросу Вашингтона. Американские власти заявили, что предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжу грозит в США многолетнее тюремное заключение, напомнил «Царьград». 

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Автор: Данила Копп
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