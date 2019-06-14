Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

Киев, 14 июня. Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Ранее власти Молдавии объявили о начале строительства совместного с Румынией газопровода Унгены-Кишинев, которое будет завершено до конца 2019 года.

В «Укртрансгазе» отметили, что использование Молдавией украинской газотранспортной системы (ГТС) позволит сократить возможные риски, а также будет гарантировать безопасные поставки топлива молдавским потребителям.

Кроме того, украинская сторона предложила Кишиневу создать собственный запас газа в подземных хранилищах Украины, что позволит обеспечить бесперебойные поставки топлива предстоящей зимой.

«Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения ГТС Украины и Молдавии в соответствии с европейскими правилами», — говорится в сообщении.

В настоящее время Молдавия покупает газ у «Газпрома» в рамках договора, который был заключен в 2008 году. Данный договор ежегодно продлевается.

Ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» объявила о нехватке средств для пополнения запасов газа на зиму. Закачка топлива в подземные хранилища газа оказалась под угрозой из-за отсутствия средств для его закупки. Кроме того, добавил, мелкие газовые компании задолжали «Нафтогазу» 2,3 миллиарда долларов. При этом для пополнения запасов газа «Нафтогазу» необходимо порядка пяти миллиардов долларов.