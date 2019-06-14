В РоссиИ много хороших новостей МЫ вам это покажем!
Конкурс: «Хорошие новости России» от редакции ФАН
Хороших новостей больше!
Новостные ленты переполнены негативной повесткой. Многие крупные СМИ активно «хайпят» на том, что тиражируют негатив под разным соусом. Федеральное агентство новостей считает, что позитивных новостей в России гораздо больше. И мы это докажем!
В России есть множество национальных героев, которые развивают в нашей стране науку, спорт и бизнес. Есть люди, которые организуют общественные и социальные проекты. А есть просто Герои.
Мы хотим поддержать российских журналистов из региональных СМИ, продвигающих конструктивную новостную повестку и позитивные новости из России, и приглашаем к участию в нашем конкурсе.
К 18 июня мы выберем сто лучших работ региональных журналистов, разделенных на пять номинаций. Лучшие материалы выберут читатели ФАН и наши эксперты.
В каждой номинации в итоге будет один победитель, который получит 100 тысяч рублей.
Вы можете попасть в нашу ленту хороших новостей!
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Конкурс проводится по номинациям:
1
Наука и инновации
(Новости, репортажи и интервью о работе и достижениях российских ученых и изобретателей)
2
Экономика страны или региона
(Новости, репортажи и интервью о реальных экономических достижениях страны или региона)
3
Спорт
(Новости, репортажи и интервью о профессиональных спортсменах и любителях, сумевших достичь значительных результатов)
4
Общество и социальные проекты
(Новости, репортажи и интервью, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам)
5
Герои современности
(Истории уникальных позитивных личностей России — от многодетных семей до ветеранов и героев, спасающих жизни)
Просмотреть Положение о Конкурсе, а также скачать форму заявки можно здесь
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Мы ждем ваши материалы!
Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, далее он будет проходить раза в год.