В России есть множество национальных героев, которые развивают в нашей стране науку, спорт и бизнес. Есть люди, которые организуют общественные и социальные проекты. А есть просто Герои.



Мы хотим поддержать российских журналистов из региональных СМИ, продвигающих конструктивную новостную повестку и позитивные новости из России, и приглашаем к участию в нашем конкурсе.



К 18 июня мы выберем сто лучших работ региональных журналистов, разделенных на пять номинаций. Лучшие материалы выберут читатели ФАН и наши эксперты.



В каждой номинации в итоге будет один победитель, который получит 100 тысяч рублей.

