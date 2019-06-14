МАК проведет эксперименты на тренажере для выяснения причин крушения SSJ100 в Москве

Москва, 14 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) планирует провести ряд экспериментов на полнопилотажном тренажере в рамках расследования крушения самолета SSJ100 в аэропорту Москвы. Об этом говорится в предварительном отчете МАК, опубликованном в пятницу.

«Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере (FFS)», — говорится в документе.

Кроме того, разработчик самолета вместе со специалистами МАК подготовят математическую модель полета, чтобы оценить характеристики лайнера и влияние на него внешних факторов.

Напомним, что 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы и направился в Мурманск, однако через некоторое время воздушное судно вернулось в «Шереметьево» и совершило жесткую посадку. При приземлении у самолета надломилась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. По версии следствия, причиной авиакатастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, техников, осматривающих самолет, неисправность воздушного судна или плохие летные условия.

Ранее сообщалось, что МАК реконструировал полет SSJ100. Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты лайнера, провела анализ полученных сведений и другие необходимые работы, сообщили в комитете. Также специалисты исследовали данные бортовых и наземных средств объективного контроля и видеозаписи камер наружного наблюдения.