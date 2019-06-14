Стало известно, на чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова

Санкт-Петербург, 14 июня. Младший сын известного хоккейного вратаря Максима Соколова при даче показаний много путался и нервничал, сообщил Федеральному агентству новостей источник в следствии. Но решающими стали слова медицинских экспертов, которые заявили, что старший сын хоккеиста — 18-летний Максим Соколов — не мог сам себе нанести такие раны шеи.

Со слов 15-летнего сына Соколова, накануне около 13.00 он находился у себя в комнате на втором этаже, смотрел фильм и был в наушниках, когда к нему ворвался старший брат с ножом в руке. Подросток утверждает, что ему удалось отбиться от Максима, он выбежал из дома и рванул к соседу по коттеджному поселку, 64-летнему пенсионеру Роману Гатченко. Забежав, он закричал, что брат сошел с ума и хочет убить его и маму, а потом покончить с собой. После чего схватил на кухне соседа два ножа — один дал Гатченко, вторым вооружился сам, и мужчина с младшим сыном хоккеиста вернулись в дом Соколовых.

На кухне Гатченко обнаружил женщину со множеством ножевых ранений и рядом Максима. 18-летний молодой человек еще дышал — у него были изрезаны руки и шея. 15-летний юноша подскочил и дважды ударил брата — в грудь, позднее он объяснил это желанием отомстить за мать. После чего соседу удалось отобрать нож у подростка.

Приехавшие полицейские в начале отправили 15-летнего ребенка на осмотр к врачам, потом его забрали следователи. При первом же допросе у профессионалов появились подозрения, что мальчик им врет — он постоянно путался в показаниях. Подозрение усилилось после того, как врачи заявили, что оба ранения шеи Максима в труднодоступных местах и нанести их самому себе невозможно. По мнению экспертов, на этом и «прокололся» подросток.

Младшего брата Максима задержали по подозрению в убийстве. На данный момент мальчик не сознался в преступлении. По данным следствия, приехавший на место Максим Соколов-старший не смог объяснить того, что произошло. И пока в гибели жены и ранении старшего сына никого не обвиняет.

Напомним, страшная трагедия случилась 13 июня в Новой Романовке Всеволожского района. Близкие бывшего вратаря СКА не поверили в то, что старший сын хоккеиста мог убить свою мать, подозрения знакомых сразу пали на младшего сына спортсмена, сообщил источник Федерального агентства новостей, близкий к семье Соколовых.