Прямая линия с Путиным 2019: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос и получить ответ

Приближается важное событие: президент России Владимир Путин в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют россиян. Общение главы государства с гражданами пройдет в рамках ежегодной телевизионной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным 2019

Общение президента России с согражданами в этом году пройдет в четверг, 20 июня.

Во сколько начало прямой линии с президентом

Начало программы в 12.00.

Где будет проходить прямая линия с Путиным

Где именно будет проходить общение президента с народом в этом году, пока неизвестно, обычно прямые линии главы государства проходят в столичном выставочном комплексе Гостиный двор.

Как задать вопрос президенту во время прямой линии

Задать вопрос Владимиру Путину можно, позвонив по сотовому или стационарному телефону, а также отправив SMS или MMS-сообщение с мобильного телефона. Это можно бесплатно сделать из любой точки России по телефону 8-800-200-40-40.

Вопрос можно задать и из-за рубежа, для этого воспользуйтесь телефонами +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Также есть специальный номер 0-40-40 для бесплатных SMS и MMS-сообщений от абонентов российских сотовых операторов. Вопросы должны быть на русском языке, кириллицей, не более 70 знаков.

Вопросы Владимиру Путину получат шанс задать гости в студии и граждане из регионов, с которыми президент выйдет на связь в формате видеоконференций.

Как задать вопрос заранее

Вопросы уже принимаются на официальном сайте программы moskva-putinu.ru/#page/question (там можно выбрать форму вопроса) либо по ссылке moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Задать вопрос можно и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» либо через бесплатные приложения для мобильных телефонов: «Москва—Путину» или OK Live.

Скачать приложение можно здесь.

Где смотреть прямую линию с президентом

Трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным будут по традиции вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОРТ (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Текстовую трансляцию прямой линии в том числе через Twitter ведут все ведущие отечественные и зарубежные русскоязычные СМИ. Федеральное агентство новостей также будет вести текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с гражданами России.

Какая по счету прямая линия с Путиным будет в 2019 году

В 2019 году пройдет 17-я прямая линия с президентом.

Когда состоялась первая прямая линия с Владимиром Путиным

Впервые общение президента с народом в этом формате было в 2001 году.

Когда было задано больше всего вопросов

Рекорд был в 2015 году, тогда Владимиру Путину прислали 3,25 миллиона вопросов. Впрочем, возможно, в нынешнем году россияне побьют этот рекорд.

Когда была самая продолжительная прямая линия с президентом

Самой продолжительной была прошлогодняя программа — 4 часа 20 минут, за это время президент успел ответить на 79 вопросов.

Сколько времени обычно длится прямая линия с Владимиром Путиным

Программа в среднем длится 3,5–4 часа.

На сколько вопросов успевает ответить президент

Как правило, Владимир Путин успевает ответить на 70–80 вопросов.

О чем спрашивают Владимира Путина во время прямой линии

Президент традиционно уделяет большое внимание важным вопросам, касающимся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Глава государства также отвечает на вопросы по внешнеполитическим проблемам (тут лидируют темы отношений России с Украиной и Соединенными Штатами). Кроме того, во время прямой линии Владимир Путин отвечает на личные вопросы и обращения граждан, а также выполняет некоторые их просьбы.

С вопросами, уже заданными Владимиру Путину в этом году, можно ознакомиться по ссылке moskva-putinu.ru/#page/popular.

Когда заканчивается прием вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным 2019

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 20 июня.

Есть ли шанс не только задать вопрос президенту, но и получить ответ

Всего на программу приходит не менее трех миллионов вопросов, так что шанс, что Владимир Путин выберет именно ваш, невелика. Но вероятность такая есть, особенно если ваш вопрос касается важных проблем страны или вашего региона. Если вопрос оригинален, грамотно сформулирован и оформлен, представляет интерес для многих граждан, шансы получить на него ответ повышаются.

Кроме того, часть вопросов и жалоб, касающихся проблем людей в регионах, особенно если нарушены права граждан, поступает от операторов непосредственно в местные органы власти, от которых зависит решение конкретной проблемы. Так что некоторые вопросы могут быть решены еще до прямой линии, без вмешательства президента.

Где можно ознакомиться с содержанием предыдущих прямых линий

Архив программ «Прямая линия с Владимиром Путиным» доступен на официальном сайте проекта по ссылке moskva-putinu.ru/#page/history.