Глава ЦБ РФ заявила об устойчивой тенденции к замедлению инфляции

Москва, 14 июня. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России существует устойчивая тенденция по замедлению инфляции.

На пресс-конференции, которая прошла в пятницу, Набиуллина подчеркнула, что в РФ «сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции». Об этом пишет РИА Новости.

«Этому способствовали решения Банка России по ключевой ставке, в том числе ее упреждающее повышение во второй половине прошлого года», — подчеркнула глава ЦБ России.

По ее словам, пик инфляции был пройден в марте, и он составил 5,3%. Набиуллина также сообщила, что темп замедления инфляции с этого более низкого пика в целом соответствует прогнозу Центробанка.

Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Впервые с марта минувшего года Центробанк понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.