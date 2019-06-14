В Донецке отреагировали на заявление Киева о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Украина весной этого года уже объявляла о том, что бывший глава ЦИК ДНР Роман Лягин перешел на сторону майданного Киева, однако это оказалось фейком. Так в интервью Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко прокомментировал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о задержании Лягина.

«ГПУ и СБУ задержали руководителя Центральной избирательной комиссии ДНР, который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

В Донецке украинскую новость восприняли с недоверием.

«Украина запускала подобную информацию весной 2019 года, о том, что Лягин бежал на территорию, подконтрольную Киеву. Она оказалась фейком. Возможно, и в этот раз это ложь. Роман Лягин тогда находился в Крыму. Что сейчас — я затрудняюсь ответить», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, нельзя забывать, что заявление сделал прокурор Украины, под которым «шатается кресло».

«Можно с уверенностью сказать, что никто из тех, кто участвовал в процессах Русской весны в 2014 году, не может спокойно ездить на территорию Украины. Просто так туда Лягин ездить не мог, поскольку понимал, что его тут же арестуют. Поэтому версия случайного задержания отпадает», — считает Мирослав Руденко.

По его словам, Украина активно ведет работу на территории ДНР и ЛНР, старается некоторых представителей республик, по сути, склонить к государственной измене.

«Всем известен пример экс-министра культуры ДНР Юрия Лексутеса, перешедшего на сторону майданного Киева. Роман Лягин имел основания для обиды на бывшего главу ДНР Александра Захарченко. Если в данном случае имеет место предательство, то оправдания ему нет. Судьба Донбасса куда важнее личных обид», — заявил народный депутат ДНР.

При этом Мирослав Руденко считает, что нельзя исключать насильного похищения экс-главы ЦИК ДНР. Подобные операции спецслужбы Украины пытаются проводить на территории ДНР и ЛНР.

«Очевидно, что данное сообщение — часть информационной войны против Донбасса. Тем более что сделано оно в день, когда первые группы жителей ДНР и ЛНР получили по упрощенной схеме российские паспорта. Но что стоит за этим заявлением, пока сказать сложно», — резюмировал собеседник ФАН.

Власти Донецкой народной республики передали 7,5 тысяч пакетов документов на выдачу российских паспортов по упрощенной схеме в миграционные органы на территории России. Начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека заявил, что 14 июня первые 34 жителя ДНР прибыли в Россию для получения гражданства.