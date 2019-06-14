Взрывы танкеров в Оманском заливе выгодны США, Израилю и саудитам

Два танкера подверглись атаке 13 июня в Оманском заливе. Первый — Kokuka Courageous, арендованный японской транспортной компанией Kokuka Sangyo. Второй — Front Altair, принадлежащий компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. В результате атаки Front Altair затонул, а на борту Kokuka Sangyo возник пожар, но плавучести корабля это не угрожает.

Экипажи танкеров, по информации IRNA, были спасены иранской стороной. По информации же представителей США, экипаж Front Altair задержан иранцами, а задержанию экипажа Kokuka Courageous воспрепятствовал американский эсминец Bainbridge, принявший пострадавших на свой борт.

Как и ожидалось, в США возложили ответственность за эти действия на Иран. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что, по оценке правительства США, исходящей из разведывательных данных, за терактами стоит Исламская Республика. По словам главы Госдепа, эти нападения представляют собой угрозу международному миру и безопасности, вопиющее посягательство на свободу судоходства и неприемлемую эскалацию напряженности со стороны Ирана.

Официальный Тегеран опроверг эти обвинения, назвав их необоснованными. В ответ американская сторона пообещала представить доказательства причастности Ирана и опубликовала видео, на котором некие люди на катере производят какие-то манипуляции, находясь рядом с неизвестным кораблем.

Представители США утверждают, что катер принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, корабль — это танкер Kokuka Courageous, а люди в кадре — бойцы КСИР, которые снимают с борта танкера «неразорвавшуюся магнитную мину»…

Честно говоря, это блестяще.

Инцидент происходит буквально под носом у американской авианосной ударной группы, которая прибыла в район Персидского залива и контролирует там любые передвижения морских судов.

При этом, по американской версии, иранцы атакуют два танкера, которые должны были везти грузы в Японию, буквально сразу после завершения визита премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абэ в Иран, на котором стороны подтвердили свою принципиальную заинтересованность в развитии торговых отношений, включая поставки энергоносителей.

В свою очередь, по той же версии, президент Ирана Хасан Рухани после переговоров с Синдзо Абэ отправляется в Бишкек, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, и везет с собой два горящих танкера у собственной границы — видимо, чтобы отчитаться в этом небывалом достижении перед Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Спрашивается, кем надо быть, чтобы устроить такое?

По сути, Помпео и Ко своими обвинениями утверждают, что иранцы — клинические злодеи, которые не в состоянии совладать со своими инстинктами и выбирают для преступлений самое неподходящее время. Здесь то же самое отсутствие элементарной логики, которое США приписывали Башару Асаду при «химических атаках» в Сирии, «почерк» более чем узнаваем.

Между прочим, Помпео и Ко уже, как само собой разумеющееся, приписали в доказательства вины Ирана предыдущую атаку на четыре танкера, хотя ответственные за эти атаки до сих пор не установлены и данное утверждение ни на чем не основано — это не более чем мнение «хайли-лайкли» американской стороны. И это та же самая схема, которая была применена Великобританией в «деле Скрипалей», в частности — в известном «меморандуме» Форин офис по данному инциденту.

Скучно, девочки.

Если же задаться вопросом о том, кому была выгодна атака на танкеры 13 июня, ответ на него будет вполне очевиден. Эта атака была выгодна, прежде всего, США и его союзникам в ближневосточном регионе, прежде всего Израилю и саудитам, которые враждуют с Ираном и добиваются международной изоляции этой страны, ее демонизации, пытаются создать условия для военной агрессии против нее.

Тем более что такие провокации, начиная от взрыва крейсера «Мэн» в гаванском порту, продолжая инцидентом в Тонкинском заливе, заявлениями в том же Совбезе ООН о наличии у Ирака оружия массового поражения и так далее, — уже не раз и не два использовались Вашингтоном для оправдания и прикрытия своих агрессивных действий против других стран мира.

То, что события 13 июня в Оманском заливе являются еще одним звеном в цепи американских провокаций против Ирана, вовсе не исключено. При этом утверждения Майка Помпео об отсутствии в регионе «прокси-сил», способных успешно атаковать движущиеся танкеры, не соответствует действительности: это могли сделать и действующие военнослужащие U.S.Navy, и представители западных частных военных компаний, и израильские «коммандос», и подготовленные западными инструкторами арабские спецназовцы под «прикрытием» американского флота.

В любом случае, расследование этого инцидента нужно провести до конца, на международном уровне, с участием не только заинтересованных стран, но и Совета Безопасности ООН. Практика провокаций в духе «хайли-лайкли» может обернуться слишком тяжелыми последствиями для всего мира.