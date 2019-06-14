Слуцкий обвинил США в попытках «демонизировать» Тегеран после инцидента в Оманском заливе

Москва, 14 июня. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал действия США после инцидента в Оманском заливе. Он заявил, что нагнетание истерии со стороны Штатов вокруг атаки на танкеры «может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана».

14 июня США представили «доказательства» причастности Тегерана к инциденту в Оманском заливе. Центральное командование Штатов опубликовало видео низкого качества, которое демонстрирует людей на неизвестном катере у борта некоего танкера, причем флаги и надписи на судах не различимы. По версии США, камера якобы запечатлела иранских военных, снимающих мину с одного из танкеров, подвергшихся атаке.

По мнению Слуцкого, это «доказательство» носит сомнительный характер.

«На ум снова приходит пресловутая пробирка Колина Пауэла в СБ ООН, давшая старт операции в Ираке, где так потом и не нашли химоружия, а также многочисленные фейки и постановки в Сирии. Все тот же почерк, одна методичка», — заявил председатель комитета Госдумы.

Слуцкий призывает не делать поспешных выводов по ситуации. Он отметил, что для установки виновных в атаке необходимо провести независимое расследование, за которое взялись все члены Совета Безопасности ООН. Только после этого можно будет предлагать какие-то меры воздействия.

«Пока же мы видим со стороны США попытки демонизировать Тегеран, а также подорвать многолетние дипломатические усилия всего международного сообщества по урегулированию иранской проблемы», — подчеркнул Слуцкий.

Председатель комитета Госдумы напомнил, что 7 июля истечет ультиматум Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, политическое соглашение между Ираном и группой государств, касающееся ядерной программы Тегерана, прим. ФАН). Слуцкий отметил, что нужно продолжать диалог с Ираном, а не создавать «негативный фон и искусственную напряженность», чтобы страна не вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности», — заключил председатель комитета.

Напомним, атака на танкеры в Оманском заливе произошла 13 июня. Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, а Kokuka Courageous следовал под флагом Панамы. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Среди моряков Front Altair находись 11 граждан РФ. В результате атаки никто не пострадал.

После инцидента Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты убеждены в ответственности Ирана за атаки в Оманском заливе. Отметим, что еще до официального заявления Помпео российский политолог Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможной попытке Запада и США использовать инцидент для обвинения Ирана.