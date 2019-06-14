Москва, 14 июня. Организаторы «Тотального диктанта» прислали подписчикам опрос с орфографической ошибкой в слове «вуз». Журналисты обратили внимание на то, что аббревиатура была написала заглавными буквами.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», организаторы акции хотели узнать мнение подписчиков к своему новому продукту. Они предложили им оценить онлайн-курс по повышению грамотности. Они разослали участникам акции письма с опросом, чтобы выяснить отношение к этой идее. В одном из пунктов теста слово «вуз» было написано большими буквами, тогда как правильное написание должно быть строчными. Таким образом, организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз».

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Тотальный диктант» стала популярной среди заключенных. Проверка знаний по русскому языку в России проходит ежегодно 13 апреля. В этом году число заключенных, которые написали «Тотальный диктант», выросло в несколько раз.

Акцию поддержали в 16 территориальных подразделениях ФСИН. В исправительных учреждениях работают 276 образовательных организаций, в которых обучаются порядка 62 тысяч заключенных.

В некоторых регионах проверить свои знания решили сотрудники колоний. Несмотря на высокий интерес к акции, ее результаты неутешительны: многие заключенные написали диктант на двойки.

Самым сложным для отбывающих наказание было правильно расставить знаки препинания в предложениях. Ранее сообщалось, что «Тотальный диктант» написали в 80 странах мира, включая Латвию и Сирию.

На латвийских площадках диктант написали 417 человек. Как писала «Газета.ru», в Эстонии призвали отказаться от «Тотального диктанта». Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения в стране акции «Тотальный диктант». По его мнению, мероприятие «исходит из политических мотивов и несет в себе идеологическую ценность, которая не соответствует интересам государства».

Ранее координатор проектов общества «Русская молодежь Америки» Елена Ямпольская рассказала, что одним из участников «Тотального диктанта» в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. В США «Тотальный диктант» прошел в 20 городах 15 штатов.

«Тотальный диктант» является ежегодной образовательной акцией, которая проходит в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.