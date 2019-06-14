Сын Алибасова объяснил, почему хочет увезти отца за границу

Москва, 14 июня. Сын Бари Алибасова заявил, что хочет поместить отца на лечение в заграничную клинику после того, как его выпишут из НИИ имени Склифосовского.

По словам молодого человека, его отцу досаждают бесконечные посетители. Назойливые журналисты и просто поклонники Алибасова предпринимают по 15-20 попыток в день, чтобы повидать прикованного к больничной койке основателя группы «На-На». Увидеться с ним пока что удалось лишь продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.

Бари Алибасов-младший опасается, что внимание общественности возрастет еще сильнее, когда его родителя переведут в обычную палату. Вероятнее всего, музыкальный продюсер проведет в отделении реанимации еще 5-7 дней, после чего его переведут на реабилитацию.

«Поэтому для его спокойствия, когда его выпишут из реанимации, мы его куда-нибудь увезем», — рассказал сын Алибасова телеканалу 360.

Напомним, что создатель группы «На-На» 4 июня был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Теперь родственники Алибасова собираются подать в суд на производителя моющего средства.