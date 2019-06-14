Потомок Пушкина счел оскорблением переименование школы имени поэта в Латвии

Москва, 14 июня. Потомок поэта и его тезка Александр Пушкин назвал недопустимой замену имени своего великого предка на фамилию малоизвестного Лиедага в названии латвийской школы. Так он прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщения о решении депутатов города Лиепая переименовать 2-ю средней школы имени Пушкина в школу имени Лиедага.

Ныне единственный прямой потомок поэта крайне удивился новости о преобразованиях в названии одного из общеобразовательного учреждения в Латвии.

«Не понимаю, зачем заменять русского писателя и поэта на какое-то другое имя, я вообще не знаю кто это. Вся Россия обожает Пушкина и все его принимают как очень большого писателя. Мне кажется, это не очень хорошая идея», — рассказал Пушкин ФАН.

Кроме того, потомок «солнца русской поэзии» счел это решение оскорблением не только памяти поэта, но и личным оскорблением в том числе в свой адрес.

«Это недопустимо: имя Пушкина нельзя так снимать! Это оскорбление Александра Сергеевича и его потомков», — добавил собеседник ФАН.

Решение о переименовании учебного заведения в Латвии было принято депутатами местной думы десятью голосами «за» и тремя «против». При этом отмечается, что депутат городской думы Людмила Рязанова передала коллегам письмо против переименования, которое подписал 121 человек, однако этот факт при голосовании не был учтен. Портал «ИнфоЛиепая» также опросил по этому поводу порядка 1 тысячи человек. Большинство выступили за то, чтобы оставить школе имя великого русского поэта.

В новом названии увековечена память родившегося в 1936 году в Риге латвийского поэта ХХ века Рудольфа Лиедага, издавшего при жизни один сборник стихов и не получившего международной известность. Некоторые жители Латвии и зарубежья сочли, что школу, носившую имя Пушкина переименовали в «пляжную»: в латвийском языке чаще всего употребляется слово Liedaga, обозначающее пляж.