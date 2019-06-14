Путин обозначил приоритет в отношениях с Китаем и Монголией

Бишкек, 14 июня. Москва заинтересована в повышении взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке.

На встрече с главами Монголии и КНР Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином российский лидер обозначил приоритет в отношениях с двумя странами. Он назвал вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры главными в сотрудничестве стран. Стороны, по его словам, заинтересованы в обеспечении свободного трансграничного движения товаров, услуг и капиталов.

«Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги», — отметил глава РФ.

По его словам, страны намерены кратно нарастить пропускную способность транспортной артерии. Результатом станет существенное увеличение объемов грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.

Более полному использованию транзитного потенциала стран будет способствовать реализация трехстороннего соглашения о международных автомобильных перевозках, добавил Путин.

Напомним, российский лидер в пятницу прибыл в столицу Киргизии для участия в заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участников встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков. Перед трапом президентского борта Путина ожидали девушки в национальных костюмах, они угостили российского президента традиционным блюдом – боорсаками.

Позднее к лидерам стран-участниц ШОС присоединятся главы государств, имеющих статус наблюдателей в организации, а также приглашенные к работе совета руководители международных организаций. Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация, в которой будут отражены подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии,