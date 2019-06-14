Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана

Бишкек, 14 июня. Сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а также внешнее давление и санкции обуславливают необходимость усилить сотрудничество России и Ирана, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

«Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами», — сказал президент ИРИ.

Роухани напомнил, что на ситуацию в регионе оказывают существенное влияние внешние акторы, в том числе за счет введения санкций, поэтому необходимость взаимодействия между странами, в частности, между РФ и ИРИ, актуализируется с каждым днем.

Президент Ирана также отметил, что Москва и Тегеран на данный момент взаимодействуют во многих сферах. Роухани добавил, что отношения Ирана и России находятся в постоянном развитии и носят образцовый характер. Кроме того, Роухани поздравил Путина с прошедшим Днем России.

«Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем», — добавил Роухани.

Ранее в рамках саммита ШОС в Бишкеке Путин заявил, что успешная борьба с терроризмом в Сирии является результатом совместной работы России, Ирана и Турции. В ходе встречи с Роухани Путин отметил, что Москва и Тегеран достигли значительных успехов в направлении сирийского урегулирования.