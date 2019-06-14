Брюссель обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы

Брюссель, 14 июня. Еврокомиссия считает, что связанные с Россией злоумышленники пытались вмешаться в выборы в Европарламент, которые состоялись в мае этого года. Об этом говорится в отчете ЕК, сообщает газета Financial Times.

В документе говорится, что некие лица пытались ввести избирателей в заблуждение и снизить явку. Отметим, что на прошедших выборах евроскептики, которые выступают против антироссийской политики Брюсселя, значительно укрепили свои позиции. Правая фракция Европарламента, куда входят представители Франции, Германии и Италии, уже призвала нормализовать отношения с Москвой и снять с нее санкции.

Примечательно, что аналогичные претензии к России ранее высказывались и со стороны США. Леволиберальный американский истеблишмент обвинил Москву во вмешательстве в президентские выборы, которые состоялись осенью 2016 года. Противники президента Дональда Трампа утверждали, что Россия якобы оплатила услуги хакеров, которые выложили в открытый доступ переписку демократов и тем самым пошатнула позиции кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.

Расследование «российского вмешательства», которое возглавил бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, продолжалось почти два года и обошлось американским налогоплательщикам в 30 млрд долларов, однако так ни к чему и не привело. В итоге Мюллер был вынужден признать, что никакого «сговора» между Трампом и Москвой не было. В конце мая чиновник заявил, что из-за провалившегося расследования он складывает полномочия спецпрокурора и уходит из Минюста. Своего места также лишился замгенпрокурора США Род Розенстайн.