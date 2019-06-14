Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СК назвал окончательную статью по делу сестер Хачатурян

54
0 Оставить комментарий

СК назвал окончательную статью по делу сестер Хачатурян

Москва, 14 июня. Следственный комитет РФ назвал окончательную статью по делу сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СК РФ.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершает расследование дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. В соответствии со статьей, которую инкриминируют девушкам, сестрам грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное заключение.

Как установило следствие, 27 июня прошлого года обвиняемые убили своего 57-летнего отца, нанеся ему многочисленные удары молотком и ножом. Предполагается, что трех сестер толкнули на преступление физические и психические страдания, которые мужчина причинял своим дочерям в течение долгого времени.

Следователи назначили несколько комплексных психолого-психиатрических экспертиз, чтобы установить смягчающие обстоятельства действий сестер. Как выявили специалисты, две из трех обвиняемых в момент совершения убийства могли осознавать характер того, что делают, и руководить процессом. Также следствие собирается дать правовую оценку действиям отца девушек.

Ранее адвокаты сестер завили о том, что надеются на прекращение уголовного дела или его переквалификацию. Юристы предполагали, что девушки будут проходить по статье об убийстве при превышении допустимой самообороны.

infox - new
Автор: Василиса Бойко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров