СК назвал окончательную статью по делу сестер Хачатурян

Москва, 14 июня. Следственный комитет РФ назвал окончательную статью по делу сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СК РФ.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершает расследование дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. В соответствии со статьей, которую инкриминируют девушкам, сестрам грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное заключение.

Как установило следствие, 27 июня прошлого года обвиняемые убили своего 57-летнего отца, нанеся ему многочисленные удары молотком и ножом. Предполагается, что трех сестер толкнули на преступление физические и психические страдания, которые мужчина причинял своим дочерям в течение долгого времени.

Следователи назначили несколько комплексных психолого-психиатрических экспертиз, чтобы установить смягчающие обстоятельства действий сестер. Как выявили специалисты, две из трех обвиняемых в момент совершения убийства могли осознавать характер того, что делают, и руководить процессом. Также следствие собирается дать правовую оценку действиям отца девушек.

Ранее адвокаты сестер завили о том, что надеются на прекращение уголовного дела или его переквалификацию. Юристы предполагали, что девушки будут проходить по статье об убийстве при превышении допустимой самообороны.