Санкт-Петербург, 14 июня. Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин рассказал, что самозанятые в стране смогут делать взносы в Пенсионный фонд через приложение.

В Петербурге в пятницу прошло заседание расширенной коллегии ФНС России, на котором глава ведомства подвел промежуточные итоги работы проекта «Налог на профессиональный доход». Мишустин уточнил, что в эксперименте уже приняли участие более 107 тысяч налогоплательщиков. Сумма уплаченного налога составила 127 миллионов рублей.

Самозанятые россияне смогут делать взносы в Пенсионный фонд через приложение. Как передает телеканал «360», основными плюсами приложения для самозанятых являются простая регистрация и администрирование.

Ранее сообщалось, что ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени.

Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.

Для окончательной авторизации приложение запрашивает разрешение отсканировать главный разворот паспорта, после чего уже обеспечивается верификация. Попутно программа проверяет, действительно ли паспорт принадлежит конкретному гражданину.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует эксперимент по установлению специального налогового режима. Главным условием является объем заработка, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели.